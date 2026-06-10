10/06/2026 11:50

【外圍經濟】美銀：若日本央行鴿派升息，可能引發日圓拋售及干預行動

《經濟通通訊社10日專訊》美銀證券表示，如果日本央行在本月會議上採取鴿派升息，日圓拋售可能會加速。若美元兌日圓匯率升至161-165區間，當局可能會進行干預。



美銀證券日本外匯及利率首席策略師山田周佑在報告中表示：「如果日圓在日本央行升息後立即恢復貶值，當局可能需要透過干預來限制美元兌日圓漲勢，同時展現出堅定的決心，這意味著干預的規模和價格影響都可能超過上次干預。」



不過，他表示：「國內外投資者和企業的對沖策略一直基於日圓疲軟和日圓利率走低的預期。鷹派升息則會導致這一前提發生轉變，可能會影響對沖行為，進而導致日圓中期升值。」(rc)