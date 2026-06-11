24,249.29
-158.67
(-0.65%)
8,217.08
-101.65
(-1.22%)
4,722.41
-26.18
(-0.551%)
14,851.98
-102.12
(-0.683%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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11/06/2026 17:05
美元兌日圓報160.53，日本次季大型製造業信心指數跌至-1.8
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.066
|99.947
|0.119
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.51/55
|160.49/53
|160.54/58
|歐元/美元
|1.1532/36
|1.1540/44
|1.1536/54
|英鎊/美元
|1.3362/66
|1.3380/84
|1.3366/37
|美元/瑞郎
|0.7999/03
|0.7992/96
|0.7998/02
|美元/加元
|1.3974/78
|1.3962/66
|1.3944/48
|澳元/美元
|0.6992/96
|0.6998/02
|0.6997/01
|紐元/美元
|0.5780/84
|0.5788/92
|0.5795/99
|美元/人民幣
|6.7775/79
|6.7767/71
|6.7744/48
|美元/港元
|7.8361/65
|7.8357/61
|7.8367/71
*上述報價只供參考用