24,140.53
-267.43
(-1.10%)
8,202.59
-116.14
(-1.40%)
3,978.19
-15.04
(-0.377%)
4,705.47
-43.12
(-0.908%)
14,790.54
-163.56
(-1.094%)
62,568.7000
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(1.720%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,083.5100
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11/06/2026 09:03
美匯指數報100.010，美國5月CPI按年升4.2%升幅見3年高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.010
|99.947
|0.063
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.50/54
|160.52/56
|160.54/58
|歐元/美元
|1.1541/45
|1.1540/44
|1.1536/54
|英鎊/美元
|1.3369/73
|1.3367/71
|1.3366/37
|美元/瑞郎
|0.7991/95
|0.7993/97
|0.7998/02
|美元/加元
|1.3938/42
|1.3939/43
|1.3944/48
|澳元/美元
|0.6996/00
|0.6998/02
|0.6997/01
|紐元/美元
|0.5796/00
|0.5797/01
|0.5795/99
|美元/人民幣
|6.7747/51
|6.7740/44
|6.7744/48
|美元/港元
|7.8354/58
|7.8354/58
|7.8367/71
上述報價只供參考用