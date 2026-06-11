11/06/2026 08:01

【外圍經濟】美國5月CPI按年升4.2%，創3年多以來新高

《經濟通通訊社11日專訊》美國5月消費物價指數(CPI)按年升4.2%，按月升0.5%，兩項數據均符合市場預期，按年升幅更創2023年4月以來新高，反映中東局勢推高能源成本的影響仍在持續。



撇除波動較大的食品及能源後，5月核心CPI按年升2.9%，符合市場預期，升幅加快0.1個百分點。按月比較，核心CPI升0.2%，略低於市場預期的0.3%。整體CPI按月升0.5%，與4月的0.6%相比增幅放緩。



數據公布後，市場焦點將重新回到聯儲局的利率路徑。由於通脹仍高於2%的政策目標，而勞動力市場暫時保持韌性，經濟學界普遍預計聯儲局短期內更傾向維持利率不變，以觀察能源價格對後續物價與消費的傳導效應。(kk)