11/06/2026 11:45

【ＡＩ】OpenAI擬割喉式降價，與Anthropic打爭客戰

《經濟通通訊社11日專訊》OpenAI正考慮大幅降低向用戶收取的費用，以期從競爭對手Anthropic手中爭奪客戶。



市場分析擔憂，大幅降價可能會進一步侵蝕兩家公司的利潤率，因AI系統處理查詢和執行任務所需的巨額計算資源成本，他們已虧損數十億美元。



據知情人士透露，該公司正在權衡大幅削減其按token收取的費用，此舉是為了應對Anthropic可能採取的降價措施。



成立五年Anthropic，憑編碼工具Claude Code在軟件工程師中迅速走紅後，其收入近期激增，首次超越OpenAI的估值。



OpenAI首席CEO奧特曼在近期活動中表示，企業購買AI服務的成本已成為「一個巨大問題，我認為我們將有多種方式幫助用戶以更低支出獲得更高價值。」(jf)