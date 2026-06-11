11/06/2026 17:12

印尼央行、金管局及人民銀行簽署備忘錄，推動印尼與香港雙邊貨幣直接結算

《經濟通通訊社11日專訊》印度尼西亞中央銀行（印尼央行）、香港金融管理局（金管局）及中國人民銀行（人民銀行）今日簽署合作備忘錄，同意建立合作框架，促進印尼與香港在雙邊交易中使用印尼盾及離岸人民幣（下稱「雙邊貨幣」）。



根據備忘錄，三方將構建一個雙邊貨幣交易框架，便利印尼及在港企業與機構在跨境貿易及投資等活動中，以印尼盾及離岸人民幣進行直接兌換與結算。此舉旨在提升跨境交易效率，並推動區內貨幣的更廣泛使用。



印尼央行與金管局將積極推進雙邊貨幣交易框架的籌備工作，包括訂立全面的運作指引。雙方亦將委任當地數家銀行為特許交叉貨幣做市商，參與該框架。有關運作程序、具體時間表及參與銀行的詳情，預計將於今年稍後公布。



金管局總裁余偉文表示，是次合作備忘錄標誌著三地央行在深化貨幣與金融合作方面邁出重要一步。建立香港與印尼之間的雙邊貨幣交易框架，是推動區域貨幣及人民幣使用的重大突破，同時突顯香港作為離岸人民幣樞紐的獨特優勢。(ul)