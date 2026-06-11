11/06/2026 08:40

【開市Ｇｏ】伊朗再全封霍峽，美通脹三年高，螞蟻國際擬今年來港上市

【要聞盤點】



1、美股周三（10日）全面重挫，三大指數均錄得顯著跌幅。道指大挫953點，失守5萬點大關，收市跌953.33點，或1.87%，報49918.78點；標指跌119.66點，或1.62%，報7266.99點；納指跌509.32點，或1.98%，報25169.5點。日經期貨截至上午8時21分下跌297點。



2、伊朗電視台Press TV報道稱，伊朗宣布霍爾木茲海峽已對包括商船在內的所有類型船隻全面關閉，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍稱在霍爾木茲海峽襲擊兩艘船隻。



3、受能源成本上漲推動，美國5月CPI按年升4.2%，創逾三年新高，不過核心CPI按年增長2.9%低於預期，實際平均時薪則創三年多來最大降幅。債券交易員繼續押注聯儲局年內加息。



4、歐洲央行周四將公布利率決策。彭博調查顯示，所有受訪經濟學家均預計將加息25個基點，多數受訪者認為年底前還會再加息一次，以應對伊朗戰爭引發的通脹上行風險。



5、SpaceX預計周四完成IPO定價，次日開始交易。據悉截至周三午後已獲得逾四倍超額認購，中東主權財富基金認購額高達數十億美元。



6、Pimco警告信貸市場違約周期已經到來，槓桿貸款等領域將面臨更高損失，持有非美國債券可能是一種審慎的分散投資方式。



7、特朗普稱美國不會續簽美墨加貿易協定，各方或將因此開啟持續數月甚至數年的談判。



8、甲骨文(US.ORCL)季度資本開支高於預期，引發投資者對其AI基礎設施業務盈利能力的擔憂。該股盤後大跌約10%。



9、據路透引述知情人士報道，韓國記憶體晶片製造商SK海力士正計劃最快於8月在美國上市，市場預期美國證監會(SEC)或於6月22日當周批准其美國存託憑證上市申請。公司回應指，目標是在2026年內發行ADR，但發行規模與具體時間仍未敲定。



10、螞蟻集團的國際業務據悉考慮募資約10億美元，本輪融資對螞蟻國際的估值可能達到或超過100億美元。知情人士稱，此次融資或有助於奠定基礎，以便螞蟻為該業務可能最快於今年在香港上市做準備。



11、美國國務院表示，制裁13個位於伊朗、白俄羅斯和中國的個人和實體，因涉嫌協助伊朗採購武器。



12、路勁基建(01098)旗下路勁地產牽頭發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，售出一個複式大宅，成交價5500萬元。



13、內地知名零食商溜溜梅(06658)今日截止招股，市場消息指，孖展申購部分預計超額認購4310倍，金額達2154.07億元。



14、多光譜AI技術公司海清智元(01392)今日至下周二（16日）招股，每股作價7.2元，集資最多達6.13億元，每手500股，入場費3636.31元。公司預期於6月22日（星期一）掛牌，聯席保薦人為民銀資本及浦銀國際。



【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 螞蟻國際據報尋求融資10億美元，估值100億美元，或準備今年港股上市



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 美股半導體板塊昨晚重挫拖累大市



萬科企業(02202)

- 兩筆中期票據共40億元人民幣展期方案獲全數通過



華潤電力(00836)

- 建議分拆華潤新能源A股上市，擬發售最多逾24億股籌245億元人民幣



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 美軍連續打擊伊朗目標，油價亞洲盤初跳漲



金礦股：紫金(02899)、招金(01818)、山東黃金(01787)

- 伊朗全面封鎖霍爾木茲海峽，金價逼近4000美元關口



本地地產股：新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、九龍倉置業(01997)

- 美國5月CPI同比升幅達逾三年最高，債券交易員預期聯儲局年內加息



比亞迪(01211)

- 已暫停土耳其工廠項目，集中發展歐洲生產業務



六福集團(00590)

- 預料全年溢利按年升80%至90%，受惠金價上升



圖達通(02665)

- 首5個月激光雷達出貨量近37萬台，按年升逾3倍



龍蟠科技(02465)

- 投資11億元人民幣在印尼建磷酸鐵鋰正極材料生產項目待批



協鑫科技(03800)

- 所有執董及30名核心管理人員擬月內斥資不超過1億元增持股份





【油金報價】



紐約期油上升2.85%，報92.60美元/桶



布蘭特期油上升0.25%，報94.99美元/桶



黃金現貨下跌0.34%，報4057.70美元/盎司



黃金期貨下跌1.44%，報4073.62美元/盎司