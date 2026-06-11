11/06/2026 13:44

【ＡＩ】Anthropic CEO呼籲強制測試AI模型，賦予政府干預權

《經濟通通訊社11日專訊》Anthropic行政總裁Dario Amodei表示，如果新的人工智能模型帶來特定風險，政府應有權阻止AI開發商部署這些模型。



Amodei周三（10日）在一篇文章中主張，人工智能模型應接受第三方強制測試，以評估在多個領域的潛在風險，包括引發網絡安全威脅和製造生化武器。如果AI被認定「構成不可接受的風險，政府應有權阻止或遏制其部署。」



他表示，是時候超越透明度，對人工智能實施更嚴格且更具約束力的監管，以免因設計或操作不當，造成大量傷亡。



Anthropic上周亦呼籲建立一種機制，由政府和AI開發商共同決定何時放緩相關研發工作，以防範該技術可能帶來的風險。(rc)