11/06/2026 15:55

【ＳｐａｃｅＸ】美國參議員沃倫敦促SEC推遲SpaceX上市，以保護市場安全

《經濟通通訊社11日專訊》美國參議員沃倫敦促美國證券交易委員會(SEC)，推遲SpaceX的首次公開招股(IPO)計劃，表示SpaceX上市可能會使投資者面臨不尋常的估值、治理和指數基金風險。



沃倫當地時間周三（10日）在一封致SEC主席的信中表示：「鑑於這一史上規模最大的IPO對投資者保護和市場誠信構成前所未有的威脅，您必須相應地推遲任何加速註冊聲明生效的舉措。」



*沃倫指SpaceX估值弄虛作假*



沃倫在這封長達12頁的信函中提出多項擔憂，包括SpaceX收購人工智能企業xAI相關的會計核算與估值存在失實或誤導問題、馬斯克擁有幾乎不受約束的絕對控制權所引發的利益衝突，以及指數編制機構可能將SpaceX快速納入主流市場指數的相關風險。



沃倫表示，分析師稱SpaceX的1.75萬億美元估值計算「荒謬」、「弄虛作假」，SpaceX公布的2025年營收為186.7億美元，淨虧損49.4億美元，即市銷率高達93.7倍。



沃倫也列舉一些她認為會鞏固馬斯克控制權的治理條款，包括超級投票權股份、強制仲裁、更嚴格的股東提案規則以及德州公司法。根據信中的計算，此次IPO後馬斯克將控制約82.4%的投票權，並且需要持有93.6%的B類股份才能罷免其董事長或CEO的職務。(rc)