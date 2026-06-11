11/06/2026 09:23

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 工信部、文旅部2026年5月-2027年4月實施「人工智能+三品」專項行動

▷ 行動聚焦體驗製造、時尚消費、銀髮經濟等領域，挖掘創新產品與技術

▷ 推動名品與旅遊景區融合，助力「國潮出海」拓展海外市場 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》工信部、文旅部辦公廳發布關於組織開展2026消費名品全國行的通知，活動時間2026年5月-2027年4月。其中提出，深入實施「人工智能+三品」專項行動，分行業分領域發布實施人工智能賦能應用指南，建設一批行業大模型和高質量數據集。該行動是落實《「人工智能+製造」專項行動實施意見》在消費品工業領域的具體實踐，核心在於以人工智能技術賦能消費品工業的‌「增品種、提品質、創品牌」戰略。‌‌*挖掘一批創新產品、關鍵技術與應用場景*行動聚焦體驗製造、時尚消費、銀髮經濟、綠色生產、健康生活等重點領域，深入挖掘一批創新產品、關鍵技術與應用場景。組織徵集數字化轉型典型案例（「數字三品」方向），加快形成一批可複製、易推廣的案例範本，以技術創新驅動消費品產業提質升級。支持文創產品、非遺好物納入中國消費名品，舉辦中國文創市集，搭建優質國貨潮品展示、體驗、推廣平台，引導消費名品向文化、情感、體驗價值多維延伸。推動名品元素與旅遊景區、休閒街區深度融合，加強工業遺產保護，加快推動工業旅遊高質量發展，以多元體驗場景釋放消費市場潛能。*助力「國潮出海」，推動企業拓展海外市場*組織開展「名品好物進機關」活動，深入社區開展名品團購即時配送，面向鄉村市場開展名優產品巡展，助力構建「一刻鐘便民生活圈」。聚焦服裝家紡、綠色家居、工藝美術等優勢產業，搭建覆蓋產業鏈上下游的內外貿一體化與供需對接平台，增強產業鏈供應鏈全球資源配置能力。聯動世界布商大會、中國國際家具展覽會等國際展會，設立中國消費名品國際展示專區，助力「國潮出海」「首發出海」。依托國際合作生態，推動企業拓展海外市場、暢通跨境貿易、提升品牌國際知名度。