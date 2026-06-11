24,249.29
-158.67
(-0.65%)
8,217.08
-101.65
(-1.22%)
4,722.41
-26.18
(-0.551%)
14,851.98
-102.12
(-0.683%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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11/06/2026 15:07
美元兌加元報1.3957，加拿大維持指標利率2.25%不變符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.007
|99.947
|0.060
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.53/57
|160.53/57
|160.54/58
|歐元/美元
|1.1540/44
|1.1545/49
|1.1536/54
|英鎊/美元
|1.3376/80
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|1.3366/37
|美元/瑞郎
|0.7988/92
|0.7983/87
|0.7998/02
|美元/加元
|1.3955/59
|1.3941/45
|1.3944/48
|澳元/美元
|0.7000/04
|0.7005/09
|0.6997/01
|紐元/美元
|0.5789/93
|0.5793/97
|0.5795/99
|美元/人民幣
|6.7765/69
|6.7752/56
|6.7744/48
|美元/港元
|7.8362/66
|7.8359/63
|7.8367/71
上述報價只供參考用