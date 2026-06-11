11/06/2026 11:30
《港元利率》拆息升跌互現，一個月拆息報2.66厘
《經濟通通訊社11日專訊》拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.66208厘，跌1.756基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.82155厘，升0.97基點。
隔夜息報2.01714厘，升1.714基點；一周拆息跌1.066基點，報2.08619厘，兩周則跌2.768基點，報2.2125厘。長息方面，六個月拆息升0.613基點，報2.96351厘，一年期則升1.535基點，報3.22845厘。
港元匯價今日在7.8370-7.8349之間上落，最新報7.8360。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.01714厘，升1.714基點；一周拆息跌1.066基點，報2.08619厘，兩周則跌2.768基點，報2.2125厘。長息方面，六個月拆息升0.613基點，報2.96351厘，一年期則升1.535基點，報3.22845厘。
港元匯價今日在7.8370-7.8349之間上落，最新報7.8360。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.01714
|+1.714
|一周
|2.08619
|-1.066
|兩周
|2.2125
|-2.768
|一個月
|2.66208
|-1.756
|兩個月
|2.75143
|-0.667
|三個月
|2.82155
|+0.97
|六個月
|2.96351
|+0.613
|一年
|3.22845
|+1.535
資料來源：香港銀行公會