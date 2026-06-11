11/06/2026 11:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指沃什就任聯儲局主席後政策轉寬鬆

▷ 聯儲局傾向減息衝擊傳統固定收益市場

▷ 施羅德調整投資組合，看淡美國信貸 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資多元資產收益主管Dorian Carrell指，近月中東局勢成為市場焦點，固然在情理之中。然而對收益投資者而言，一場鮮為人知卻影響深遠的改變正在華盛頓發生：面對揮之不去的通脹，聯儲局非但沒有嚴陣以待，反而選擇採取包容態度。隨著沃什(Kevin Warsh)正式宣誓就任聯儲局主席，並帶領其走向更寬鬆的貨幣政策，這意味著聯儲局實際上正準備實行逆風放寬。這對於傳統固定收益市場以及創造真正的實質收益而言，衝擊均非同小可。自2020年以來，由新冠疫情、俄烏戰事到關稅壁壘，全球經濟可謂飽經風霜，而近期的霍爾木茲海峽僵局不過是這一連串通脹衝擊的最新章節。回想當初，每次衝擊都被奉為「短暫現象」，但當這些因素累積起來，卻形成更持久的結構性轉變：全球供應鏈的韌性已不如前，地緣政治手段被用作左右物資流向的籌碼，幾乎所有產品的邊際生產成本亦已全面增加。阿聯酋退出石油輸出國組織(OPEC)一事更敲響了警鐘，提醒人們歷時久遠的供應格局正持續重構，不僅令能源市場定價難上加難，亦令通脹風險更難控制。*即使通脹高於目標聯儲局仍傾向減息，傳統固定收益受最直接衝擊*在施羅德投資看來，沃什掌舵下的聯儲局班底正在改變政策方向，即使通脹仍高於既定目標，政策路線亦傾向提早減息或加大減息力度。這絕非單一現象：從德國財政擴張、歐洲各國爭相調高國防開支，以及美國財政政策持續放寬，凡此種種均指向同一方向：財政刺激增加、債券發行量上升，並對長端孳息率構成持續的上行壓力。其最終結果，極可能是債券孳息率曲線進一步走斜、長端借貸成本高企，而這種實質利率環境，往往會蠶食而非回報傳統的債券投資。對投資者而言，傳統固定收益領域感受到的衝擊最為直接。環顧市場，投資級別債券的信用利差已逼近數十年來的歷史低位，美國高收益債券亦好不了多少，在未來預計反覆波動的通脹周期，能提供的緩衝極其有限。*看淡美國信貸青睞澳洲投資級別債券等，可換股債成推動回報先鋒*在這種環境下，單憑表面上的收益率(headline yield)早已不足以安枕無憂。投資者的主要考量，在於如何與時並進地捍衛收益流及實質價值，同時敏銳地避開那些風險與回報不成正比的信貸板塊。施羅德投資的環球股債增長收息策略所採用的「三大支柱」框架，正這是為了迎合這些目標而生。在其「穩定收益」支柱中，目前看淡美國信貸資產，轉而青睞高質素的證券化信貸(securitised credit)、澳洲投資級別債券，以及經美元對沖的歐洲高收益債券；同時亦精選部分新興市場本地貨幣債券，因其展現出的實質收益率確實極具吸引力。可換股債券（尤其是亞洲可換股債）成為推動回報的先鋒。因該資產類別獨有的「凸性」（convexity，即跟升不跟跌的特質），南韓及台灣科技龍頭受惠於半導體板塊的強勁走勢。美國可換股債券亦貢獻不菲，同樣由科技板塊一馬當先；而歐洲及日本的可換股債亦穩中求進，錄得不俗進帳。這資產類別的精妙之處，在於潛在獲利空間遠大於潛在風險，既可分享股市的潛在增長紅利，又毋須背負長存續期或許帶來的信貸風險。此外，施羅德投資亦透過分散投資於不同股票板塊來追求均衡增長，重點布局金融、工業、原材料及能源等在結構性通脹環境下能從中獲益的行業。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。