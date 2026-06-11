11/06/2026 11:30

《經濟時評》瑞士嘉盛：人民幣走強與再通脹為中國帶來機遇，全球AI投資周期支撐中國貿易順差

《環富通基金頻道11日專訊》瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul認為人民幣走強與再通脹為中國帶來機遇。全球人工智能投資周期支撐中國的貿易順差，並帶動人民幣走強。中國曾於2017年及2020年允許人民幣每年升值最高約7%。儘管美元轉弱在兩個時期均為重要推動因素，但國內政策同樣發揮關鍵作用，包括限制資本外流及維持高水平貿易順差，均為人民幣升值提供支持。



*上調年底美元兌人幣目標價至6.5，料人幣明年進一步升值*



近期對外投資規則的修訂，意味短期內資本外流或進一步受限，而貿易順差仍然處於高位。該行已將年底美元兌人民幣目標價上調至6.5，並預期人民幣於2027年將進一步升值。中國在中東戰事中展現韌性，增強了國家決策層對其在科技及能源領域採取優先保障國家安全策略的信心。同時，由供給端驅動的通脹衝擊亦為當局提供契機，透過支持內需及推動工資增長，促進經濟再通脹。(wa)



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