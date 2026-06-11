11/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶20點子，止兩連升報6.8150
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8150，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏弱約330點，上個交易日報6.8130。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8150
|+20.00
|1歐元/人民幣
|7.8425
|+33.00
|100日圓/人民幣
|4.2385
|-31.00
|1港元/人民幣
|0.8698
|+4.00
|1英鎊/人民幣
|9.0834
|-13.00
|1澳元/人民幣
|4.7556
|-129.00
|1紐元/人民幣
|3.9391
|-64.00
|1新加坡/人民幣
|5.2798
|+2.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5010
|-49.00
|1加元/人民幣
|4.8726
|+57.00
|1人民幣/林吉特
|0.5986
|+14.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.6393
|+331.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4378
|+48.00
|1人民幣/韓元
|224.2700
|-17.00