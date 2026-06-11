11/06/2026 17:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 北京市场监管局6月11日约谈淘宝等5家电商平台，要求整改促销問題

▷ 广东市场监管局6月9日组织美团等3平台签署自律公约，设跨平台黑名单

▷ 沪指6月11日跌0.16%至3987.01点，成交额缩至2.55万亿元 More ▼ Less ▲

《神州經脈》中東衝突升級，A股亦跟隨亞洲市場走弱。滬綜指連續兩日收低，今日（11日）跌0.16%報3987.01點，深成指軟0.68%，創業板指跌1.13%。兩市成交額連縮四日，今日跌至2.55萬億元（人民幣．下同），約一個半月低，較上個交易日少672億元或2.6%。金屬股全日走強，板塊指數升超2%；此外，半導體產業鏈亦見反彈。影視院線板塊下挫，AI應用、AIGC概念等跌幅居前。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7773，較上個交易日4時30分收盤價升1點子，全日在6.7738至6.7790之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8150，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏弱約330點。*今日新聞精選*1. 中國外交部發言人宣布，應蒙古國外長巴特策策格邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於6月13日至15日（周六至下周一）訪問蒙古國。外交部發言人林劍在今日的例行記者會上表示，訪問期間，王毅外長將同蒙方領導人會見，同巴特策策格外長會談，雙方將就雙邊關係、務實合作及共同關心的國際地區問題進行溝通。中方期待通過此訪進一步落實兩國領導人達成的重要共識，推動中蒙全面戰略伙伴關係穩定向前發展。2. 英國《金融時報》引述知情人士報道，由於貿易緊張局勢加劇，中國臨時取消了原定本月在北京舉行的兩場與歐盟的外交會議。對此，外交部發言人林劍今日在例會上回應稱，目前中歐雙方就相關對話保持著溝通。根據上述報道，被取消的會晤包括一場關於數字問題的部長級對話，以及一場有歐盟外交機構副秘書長斯科格(Olof Skoog)參加的會議。歐盟委員會表示，遭取消的會議正在重新安排時間；歐盟與中國在多個層面持續進行接觸與對話。3. 據《央視新聞》報道，北京市市場監督管理局今日約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「618」期間網絡集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。4. 據《路透》報道，光學元件製造商Coherent在5月初的財報電話會上對磷化銦(InP)供應短缺發出警告，不到一周後，公司首席執行官Jim Anderson便隨同美國商界代表團，搭乘專機陪同美國總統特朗普出訪中國。知情人士表示，Anderson訪華的部分目的是交涉中國InP出口許可證審批的延誤問題。InP對於製造人工智能(AI)數據中心所需的高速光芯片至關重要。美國急於解決中國InP出口管制問題，凸顯出InP已成為中國的強力貿易武器，專家和高管表示，這可能會擾亂全球AI數據中心的部署。5. 吉林長春市工業和信息化局發布《長春市汽車產業發展「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵集意見。其中指出，市場「內捲」仍將延續，行業競爭加速企業優勝劣汰，預計2030年國內整車企業集團數量將由71家縮減至15家左右。在市場「內捲」和國家對汽車產業邁入「強監管」的背景下，近年來該市一汽產銷出現下滑，未來或將面臨央企戰略重組的壓力。意見稿提出，全力支持中國一汽整合全球創新資源，深化與零跑、華為、大疆等企業在新能源汽車、智能網聯等領域的戰略技術合作；支持中國一汽與華為、百度、科大訊飛等頭部科技企業及互聯網平台深化戰略合作。6. 據國家郵政局消息，今年以來，使用「極兔速遞」商標、字號、快遞運單經營快遞業務的企業多發生產安全事故，場所內多次被檢查發現生產安全事故隱患。極兔速遞有限公司對極兔速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，依法對其進行立案調查。極兔速遞官方回應稱，極兔速遞中國區高度重視，誠懇接受，堅決服從、全力配合主管部門依法依規開展的各項調查工作。極兔中國已第一時間成立專項工作組，由安全負責人牽頭，開展安全生產隱患排查整治工作，並承諾堅決做到。7. 廣東省市場監管局6月9日舉辦網絡餐飲平台自律公約和協同共治協議簽署活動，美團、淘寶閃購、京東外賣共同簽署了《廣東省網絡餐飲行業高質量發展與食品安全自律公約》，推動網絡餐飲行業實現從「被動合規」到「主動治理」，從「規模擴張」到「品質優先」，從「單打獨鬥」到「協同共治」的轉變。公約全文共五章二十一條，圍繞平台主體責任、入網餐飲商戶管理、配送人員關懷、社會共治等方面作出明確約定，首次提出建立跨平台「黑名單」共享機制，對嚴重違法商戶實施跨平台聯合約束，實現「一處違法、全網受限」。8. 據《界面新聞》報道，追覓生態品牌Eclix團隊已與國內頭部大模型廠商達成深度合作，預計將於2026年9月發布第一代AI手機，雙十一前上市。該產品將沒有傳統App入口，主界面以AI作為主要交互入口，大部分的操作通過語音完成；定位高端，擬定價5000元以上。目前核心團隊研發已接近完成，即將進入整機測試階段。Eclix手機團隊由前金立集團副總裁俞雷組建，同時他透露，得益於追覓現有渠道優勢，銷售端目前收到的訂單已突破10萬台。(jq)