11/06/2026 10:17

【ＡＩ】蘋果與千問合作落實：iOS27國行iPhone唯一AI功能由千問提供模型支持

《經濟通通訊社11日專訊》蘋果(US.AAPL)日前正式發布iOS 27系統，除了重磅升級Siri AI外，還為iPhone鎖屏新增五項實用功能。據內媒報道指出，蘋果已向開發者推送了iOS 27首個版本--iOS 27開發者預覽版Beta 1更新。經實測，AI壁紙擴展功能是國行版iPhone唯一能使用的AI功能，而該功能代碼顯示由阿里千問提供模型支持，這也正式確認了蘋果與阿里巴巴(09988)千問的合作傳聞。



據介紹，若原始照片比例與屏幕不匹配、裁切過度或留有空白，用戶可使用「擴展」選項，AI會分析畫面內容並在邊緣生成風格統一的補充畫面，讓壁紙完整適配鎖屏。在此前，擴展牆紙僅能生成模糊畫面。



今年2月曾有消息稱，蘋果和阿里將合作為中國iPhone用戶開發AI功能，此舉是蘋果應對在中國銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。



iOS 27公開測試版將於7月發布，正式版定於秋季上線。(wn)