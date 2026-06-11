11/06/2026 17:21

【中東戰火】路透：沙特7月對華原油供應量將維持紀錄低位

《經濟通通訊社11日專訊》據《路透》引述知情人士報道，沙特阿拉伯7月對中國原油銷售預計將維持在歷史最低水平。伊朗戰爭推高了油價，作為全球最大原油進口國的中國需求持續承壓。作為衡量中國需求的重要指標，這一分配情況顯示，在煉廠削減加工量並動用國內庫存之際，煉廠仍不願進口高價原油。



消息人士稱，沙特阿美將向中國客戶供應約1200萬桶7月裝船原油，約合387096桶/日。按加工能力計算，全球最大的煉油商中國石化(00386)(滬:600028)已連續第二個月未採購任何沙特原油。另一家大型煉油企業榮盛石化(深:002493)的採購量也遠低於戰前水平。



報道指，沙特阿美將7月對亞洲的官方銷售價格較前月下調每桶6美元，但仍遠高於戰前水平。由於原油成本居高不下且燃料需求疲軟導致煉油虧損，中國煉油商已削減加工量，致使5月份原油進口量跌至十年低點。(jq)