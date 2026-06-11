11/06/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶10點子，報6.7784

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8150，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏弱約330點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開10點子，報6.7784，上個交易日即期匯率收盤報6.7774。



市場人士稱，美元維持在高位運行，人民幣平穩應對，顯示監管對人民幣有序升值仍樂見其成，操作上繼續考慮逢高結匯。



除了美國通脹數據，市場焦點仍在美伊衝突上。隔夜美國開始對伊朗境內多個目標發動新一輪打擊。這是雙方不斷升級交火中的最新一輪行動，衝突可能重新點燃全面性的戰爭。伊朗最高聯合軍事指揮部周四宣布關閉霍爾木茲海峽，禁止油輪及商船通行，表示任何試圖通過的船隻都將遭到攻擊。(jq)