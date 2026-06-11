11/06/2026 16:46

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升1點子，報6.7773

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7773，較上個交易日4時30分收盤價升1點子，全日在6.7738至6.7790之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升32點子，報6.7786。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8150，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏弱約330點。



市場人士表示，中東戰火重燃推升避險需求，美元維持在100關口附近震盪整理，等待美國PPI(工業生產者出廠價格指數)公布，人民幣因缺乏指引延續區間震盪。



澳新銀行稱，中國已走出通縮，資本流入恢復，出口商結匯等均助力推動人民幣走強，將年終目標從6.70調升至6.60，並預計人民幣有超出預期目標走強的潛力。(jq)