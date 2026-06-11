11/06/2026 08:27

【ＡＩ】甲骨文股價盤後下跌，數據中心成本掩蓋AI相關業務增長

《經濟通通訊社11日專訊》甲骨文(US.ORCL)股價盤後下跌約5%，此前公司公布的季度資本支出高於預 期，引發投資者對人工智能(AI)基礎設施業務盈利能力的擔憂。



甲骨文周三(10日)公布第四季業績，總收入達191.8億美元，按年增長21%，高於平均預期的191.0億美元。經調整後每股盈利為2.11美元，亦優於市場預期的1.97美元。



然而，涵蓋應用程式與基礎設施的雲端部門總收入為99.1億美元，略低於預期的99.9億美元。



在資本開支方面，為應付龐大的AI數據中心及基礎設施擴建需求，甲骨文在2026財年的實際資本開支高達556.6億美元，遠超其此前預測的500億美元水平。為支持未來的增長與大型AI超級電腦項目，甲骨文預計將在2027財年透過債務與股本融資的組合，籌集近400億美元資金。(rc)