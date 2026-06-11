11/06/2026 09:16

【外圍經濟】韓國股市暢旺，5月就業人數卻按年減少4萬人

《經濟通通訊社11日專訊》雖然韓國今年因為AI晶片業帶動而股市炒得火熱，但根據韓國政府最新數據，韓國5月就業人數為2912萬人，卻按年減少了4萬人。



這是就業人數自2024年12月減少5.2萬人後，時隔1年零5個月再次減少。失業人數為87.8萬人，按年增加2.5萬人。失業率為2.9%，按年上升0.1個百分點。非經濟活動人口按年增加4.7萬人。



按年齡看，15歲以上人口就業率為63.3%，按年下降0.5個百分點，降幅為2021年2月以來之最。15至29歲就業人數按年減少25.5萬人，為2021年1月以來最大跌幅。該年齡段的就業率為43.8%，按年下降2.4個百分點。(rc)