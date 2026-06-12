24,718.10
+468.81
(+1.93%)
8,374.43
+157.35
(+1.91%)
4,031.51
+44.50
(+1.116%)
4,777.32
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14,963.41
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12/06/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3411，英國4月GDP按月跌0.1%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.720
|99.858
|-0.138
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.08/12
|160.23/27
|159.94/98
|歐元/美元
|1.1573/77
|1.1567/71
|1.1579/83
|英鎊/美元
|1.3409/13
|1.3399/03
|1.3415/19
|美元/瑞郎
|0.7956/60
|0.7960/64
|0.7948/52
|美元/加元
|1.3984/88
|1.3985/89
|1.3966/97
|澳元/美元
|0.7039/43
|0.7031/35
|0.7048/52
|紐元/美元
|0.5825/29
|0.5820/24
|0.5835/39
|美元/人民幣
|6.7626/30
|6.7636/40
|6.7760/64
|美元/港元
|7.8356/60
|7.8353/57
|7.8362/66
*上述報價只供參考用