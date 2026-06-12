12/06/2026 08:33

【外圍經濟】美國通脹及就業數據同步轉差，PPI按月漲1.1%遠超預期

《經濟通通訊社12日專訊》美國通脹及就業數據轉差，勞工統計局周四（11日）公布，5月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升1.1%，大幅超出市場預期的0.7%，與4月增幅持平。



按年計算， PPI上升6.5%，高於預期的6.4%，創2022年11月以來最大升幅。剔除食品和能源後的核心PPI按月升0.4%，略低於預期的 0.5%，顯示能源價格上漲是推動整體通脹的主要動力。



不含食品、能源和貿易服務的最終需求PPI按月上升 0.8%，按年上升 5.1%，連續第二個月維持高位。



*美國上周新領失業救濟人數創四個月新高*



與此同時，截至6月6日當周，新領失業救濟人數較前值增加4000人，總數達22.9萬人，為2026年2月7日當周以來新高，數字亦高於市場普遍預期的21.9萬至22萬人。



此外，截至前一周的持續申領失業救濟人數亦錄得升幅，攀升至180萬人。市場分析指出，此次申領人數的躍升可能反映臨近學校暑假及節假日前後常見的季節性波動，未必代表就業市場出現實質性惡化。(jf)



