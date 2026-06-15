12/06/2026 16:14

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 法巴預計SpaceX引發被動賣出操作，影響全球AI及半導體股

▷ 法巴設定黃金12個月目標價每盎司5500美元，銅價15000美元

▷ 法巴指美聯儲最快12月加息，步伐不及2022年 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》法國巴黎銀行財富管理亞洲副首席投資官譚慧敏指出，港股整體市況沒甚起色，由於上市大型企業多數屬於AI應用股。不過，如下半年有和談成功重開海峽，或是內地新政策、AI發展利好消息，相信港股會有所受惠。她建議關注中港市場AI及高息股。*中港股市建議關注AI、高息股*被問到SpaceX，以及其後OpenAI及Anthropic IPO會如何抽走港股，甚至全球市場資金，譚慧敏認為，相關股份獲加快獲納入指數，可預期於未來數星期，有更多基金被動賣出獲利股份或權重股操作。她估計，雖然下半年AI憧憬仍然完好，惟波動性同時存在，甚至加劇，預計全球AI、半導體股票繼續調整，但亦強調與其基本面無關。*最快有機會於12月加息*至於下半年「黑天鵝」事件，她指出為戰事持續所引發油價外溢通脹風險，關鍵為美國核心CPI數據。一旦如此，她預期，美聯儲最快會於12月加息，但亦料加息步伐不會如2022年般快速。*通脹料升，黃金目標價每盎司5500美元*法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani則提到，該行基本情境為即使全球通脹抬頭，全球經濟增長仍將維持正數。該行給予於未來12個月，每盎司黃金目標價5500美元；銅價15000美元。雖然黃金價格近期回落至每盎司4000美元水平，但Prashant Bhayani認為，考慮到黃金抗通脹、抗地緣風險及內含價值，其價值可以更高，而且該行仍相信央行仍在吸納黃金。另一方面，該行料美元於短期走強，隨後可能走弱，尤其是在美伊戰爭解決之後。(rh)