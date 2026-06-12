12/06/2026 09:13

【ＡＩ】數據局與阿里雲、騰訊等企業代表座談：完善數據相關規則，賦能AI創新發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》國家數據局局長劉烈宏4日主持召開「完善數據相關規則 賦能人工智能創新發展」座談會。會上，首都醫科大學、國家對地觀測科學數據中心、高等教育出版社、中國政法大學、清華大學、對外經濟貿易大學等單位的專家，DeepSeek、字節跳動、阿里雲、騰訊等企業的代表，圍繞完善數據基礎制度、推動數據賦能人工智能創新發展提出意見建議。國家數據局黨組成員、副局長夏冰出席會議。



官方新聞稿稱，大家一致認為，要堅持統籌數據發展和安全，堅持目標導向和問題導向，深入推進數據要素市場化配置改革，更好地適應人工智能發展的需要，更大力度地完善數據相關制度規則，更好地建設面向人工智能發展的高質量數據供給體系，進一步釋放數據要素價值，推進數據要素賦能人工智能創新發展取得新成效。