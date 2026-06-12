12/06/2026 09:49

諾貝爾經濟學獎得主Robert Merton指承受高波動不一定自動帶來更高回報

《經濟通通訊社12日專訊》諾貝爾經濟學獎得主及德明信基金(Dimensional Fund Advisors)駐場科學家羅拔·默頓(Robert C. Merton)在Endowus智安投與德明信基金於香港舉辦的獨家活動「諾貝爾獎得主對談」中稱，並非所有風險都能帶來回報，承受更高的波動性並不會自動帶來更高回報。真正的紀律，在於辨識哪些風險具備實質回報，並圍繞那些風險構建投資組合。



羅拔·默頓亦指出，市場是一個加權平均，權重傾向於資源最雄厚、技術最先進、頭腦最敏銳的一方。機構投資者主導市場上最大規模的交易並左右價格走向，其所具備的競爭優勢，絕大多數散戶投資者無法比擬。



活動匯聚了超過250位Endowus智安投的私人財富客戶、機構合作夥伴及業界領袖，與全球金融領域最卓越的思想領袖進行深度交流。(rh)