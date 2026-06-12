12/06/2026 11:48
《港元利率》拆息全面回升，一個月拆息報2.7厘
《經濟通通訊社12日專訊》拆息全面回升，而與樓按相關的一個月拆息報2.7厘，升3.792基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83387厘，升1.232基點。
隔夜息報2.14691厘，升12.977基點；一周拆息升10.524基點，報2.19143厘，兩周則升6.268基點，報2.27518厘。長息方面，六個月拆息跌0.333基點，報2.96018厘，一年期則升0.143基點，報3.22988厘。
港元匯價今日在7.8368-7.8349之間上落，最新報7.8356。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.14691厘，升12.977基點；一周拆息升10.524基點，報2.19143厘，兩周則升6.268基點，報2.27518厘。長息方面，六個月拆息跌0.333基點，報2.96018厘，一年期則升0.143基點，報3.22988厘。
港元匯價今日在7.8368-7.8349之間上落，最新報7.8356。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.14691
|+12.977
|一周
|2.19143
|+10.524
|兩周
|2.27518
|+6.268
|一個月
|2.7
|+3.792
|兩個月
|2.7647
|+1.327
|三個月
|2.83387
|+1.232
|六個月
|2.96018
|-0.333
|一年
|3.22988
|+0.143
資料來源：香港銀行公會