12/06/2026 16:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ AI應用於醫療研發、診斷及基因療法

▷ 中國生物醫藥產業海外授權活躍

▷ 香港推動創新藥國際化與跨境醫療支付 More ▼ Less ▲

《AI評論》踏入2026年，人工智能(AI)在醫療領域的滲透已非新鮮事。製藥企業借助AI，將新藥早期研發周期由漫漫數年壓縮至數月之間；AI影像診斷與基因療法接連傳捷，在資本市場一再掀起熱潮。早前在亞洲醫療健康高峰論壇(ASGH)上，多位業界領袖共同探討了中國創新藥市場前景與醫療AI的商業化應用。然而，身處行業前線，我們卻常目睹一道令人心酸的落差：耗資數十億元、歷盡艱辛才獲批上市的創新藥，到了患者手中，依然逃不過最現實的問題--這筆錢，患者究竟付得起嗎？縱觀AI醫療的發展脈絡，若說輔助新藥研發是「上半場」，那麼攻克支付與商業化難關，便是長期被業界輕忽、卻關乎生死存亡的「下半場」。*告別「出海依賴」：構建萬億級本土支付基建*近年來，中國生物醫藥產業研發能力突飛猛進，成為全球「海外授權(License-out)」最活躍的地區之一。這固然令人鼓舞，但也折射出一個深層的產業痛點：中國目前僅僅是全球研發產業鏈中的一個重要環節，卻尚未成為最大的消費市場。正如中國的電動汽車或新能源產業，真正的世界級企業絕不會僅靠出售技術專利生存，而是依託龐大的本土消費市場發展壯大，進而走向全球。中國創新藥企頻繁選擇對外授權，根本原因在於本土多層次醫療支付體系仍有待完善，患者自付壓力依然極高。要打破這個僵局，核心在於構建強大的「多元支付」體系。未來5至10年，如果中國商業健康險市場規模能夠達到美國的約50%，中國生物醫藥產業將有機會誕生下一個「萬億美元級市場」。屆時，藥企將有充足的底氣在中國本土賣藥並實現盈利，實現從「以授權換生存」向「以內需促全球」的轉變。而在這場支付變革中，AI與醫療數據的深度融合將是關鍵底座。從政策與產業協同的角度來看，這項建設應分為三個層級推進：數據層（基礎設施）：中國擁有海量的醫療數據，但缺乏互聯互通的標準化平台。政策上應鼓勵跨行業（藥企、保險、醫院）數據共享機制的建立，在保障隱私的前提下，為精準定價與創新險種設計提供底層支撐。模型層（精算工具）：藉助中國全球領先的開源大模型生態，產業應致力於基於通用模型進行醫療保險的垂直化訓練。通過構建專屬的醫療精算大模型，甚至能像車險一樣，針對不同健康狀況的非健康體、慢性病患者，提供定制化的健康險產品。智能體(AI Agent)層（用戶終端）：這是目前打通「最後一公里」的核心。應積極推動理賠流程的AI化，讓患者就醫後能通過專業AI助手上傳單據，由系統進行合規性與理賠額度的秒級核算。這不僅能大幅提升患者體驗，更能確保醫療與保險雙重行業的嚴苛合規要求得以落地。*香港角色：接軌全球的試驗場與跨境醫療樞紐*在內地龐大市場加速構建底層支付能力的同時，香港在整個中國創新藥出海與國際化進程中，正扮演著不可替代的戰略角色。首先，香港是醫療支付與健康險變革的最佳試驗場。香港人均醫療衛生經常開支逾3.3萬元，公營醫療系統超負荷，私營醫療收費高昂，患者面對動輒數十萬的標靶藥，往往深陷「先墊支、後理賠」的現金流困境。隨著「自願醫保計劃(VHIS)」的深化，這恰好為創新藥物納入商業保障打開了政策空間。配合香港與國際接軌的金融監管體系，能為新一代「醫療+金融」的AI創新方案提供優渥的孵化土壤。其次，香港是中國創新藥走向世界的「跳板」。香港正在籌建的「藥物及醫療器械監督管理中心(CMPR)」以及已實施的「1+」審批機制，為內地創新藥提供了極佳的國際認可背書。利用香港作為橋頭堡，中國的創新藥可以更順暢地完成全球多中心臨床與商業化布局，走向更廣闊的國際市場。最後，香港是吸引「全球患者來華就醫」的超級樞紐。中國目前擁有一批達到國際黃金標準的創新藥與醫療服務，且治療費用通常僅為歐美市場的一半甚至四分之一。香港可發揮其國際門戶優勢，建立跨境轉診與支付網絡，讓海外患者先來到香港，進而分流至大灣區及內地其他城市接受優質醫療。在這個錯綜複雜的跨境就醫場景中，技術的賦能同樣不可或缺。行業應加速研發「跨境醫療直付系統」，利用AI大模型整合跨境病歷、兩地醫保及商保條款。當患者在指定醫療機構就診時，系統能自動完成跨境多方同步核算與結算，實現跨境「免找數、免墊支」，徹底解決理賠繁瑣的痛點。*結語*醫療支付的未來，不在於表面花哨的應用程式，而在於構建如全球金融支付網絡般穩健可信的底層基建。AI在醫療領域的發展，正從實驗室的技術競賽，演進為現實商業世界中的制度與流程革命。唯有當內地的多元支付體系與香港的國際化樞紐優勢完美結合，讓醫療支付變得更無縫、更高效、更公平，優質創新藥不再因「支付障礙」而難以普及，AI醫療的真正價值，方才算是完整兌現。《上海鎂信健康科技集團創辦人及首席執行官 張小棟》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。