12/06/2026 10:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順預測聯儲局及英倫銀行今年不加息

▷ 油價下半年逐步回落

▷ 歐洲央行年內加息空間較大 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》中東衝突持續超過100日，景順全球研究主管Benjamin Jones指，美伊停火協議在名義上似乎仍然維持，但近期雙方仍有零星交火。當前局勢更偏向有限度打擊，而非戰事初期的持續性衝突。該行的「維持現狀」情境仍為核心基準情境。至目前為止，儘管官方數據顯示經過霍爾木茲海峽的船隻仍非常有限，但全球經濟及市場應對此次供應衝擊的能力遠較市場預期理想。值得留意的是，經沙特阿拉伯及阿聯酋輸送的管道流量有所增加。同時，美國的石油和天然氣出口上升，全球庫存正被消耗。部分需求亦有所回落，但目前僅限於個別範疇。Benjamin謂，現時油價較景順預期為低。經通脹調整後，油價僅略高於過去20年的平均水平。近期儲蓄率下降在一定程度上支持了數據所反映的消費韌性。而股市走勢大致符合景順對地緣政治衝擊的歷史觀察：市場通常會先經歷拋售，隨後反彈。這再次提醒投資者，在市況波動中保持投資往往是較佳的應對策略。*歐洲央行年內加息空間較大，若維持現狀油價將接近100美元*央行政策方面，該行的基本情景是：聯儲局及英倫銀行今年不太可能加息。加息無助於改善供應問題，反而可能加重低收入群體的壓力。歐洲央行方面，由於政策利率較低，因此年內加息空間較大。Benjamin表示，該行將持續關注霍爾木茲海峽的航運情況，尤其是是否有船隻進入波斯灣的跡象，並繼續監察能源價格上升的傳導效應，特別是對通脹及生產者價格的影響。同時，通脹預期及工資壓力亦屬關鍵指標。若上述指標面臨上行風險，或需調整對央行政策的判斷。景順亦密切留意庫存水平，例如美國戰略石油儲備在過去四周大幅動用，雖然短期有幫助，但若此情況持續，今年稍後可能觸及上限。在「維持現狀」情境持續的情況下，預期油價將接近每桶100美元，其後於下半年逐步回落。在此期間，建議投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。該行認為中期內風險資產及非美國市場表現較佳，並對固定收益的久期風險保持審慎態度。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。