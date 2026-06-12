12/06/2026 10:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富达指AI资本开支周期为市场向上重要动力

▷ 霍爾木兹海峡关闭或引发能源供应冲击

▷ 中国内地为全球能源转型投资重要环节 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》隨著2026年下半年開局，富達國際認為，儘管市場環境高度波動，基本因素仍相對有利於風險資產的表現。中東衝突再次印證，投資者需應對日益分化的全球市場。市場正逐步消化短期消息，轉而關注穩健的基本因素，為2026年餘下時間的資產表現帶來支持，而人工智能(AI)資本開支周期仍然是持續推動環球市場向上的重要動力。與此同時，傳統避險資產的作用已不如以往，更凸顯多元化投資策略的重要性。*看好日本及部分新興市場股票，歐洲央行今年最可能加息*富達對股票整體持樂觀看法，尤其看好日本及部分新興市場，同時留意到股市自4月以來的強勁升勢。AI資本開支持續是推動環球市場的主要動力，並帶動能源短缺及電網升級等相關投資主題。在地緣政治分化及AI資本開支周期推動下，當傳統資產（如存續期及黃金）表現較不穩定時，與能源相關的商品可以作為分散地緣政治風險的有效工具。短期宏觀關鍵變數為霍爾木茲海峽關閉所引發的能源供應衝擊。富達預期的基本情境為，衝突將會在波折中逐步化解(messy resolution)。通脹上升及貨幣政策收緊將拖累大部分地區的經濟增長，而能源市場將持續存在地緣政治風險溢價。即使美國與伊朗最終達成某種協議，地緣政治仍將是市場的重要主題。不同經濟體系受能源價格上升的影響各異，輸家及贏家將逐漸浮出水面。富達國際全球多元資產投資主管Matthew Quaife表示，亞洲部分地區所受影響將最為顯著，因區內國家普遍依賴經霍爾木茲海峽的能源供應，歐洲亦相對較受衝擊。富達認為，在主要央行之中，歐洲央行今年最有可能加息，因能源價格上升及其相關影響將迫使央行作出政策回應。然而，歐洲經濟面臨壓力，高能源價格侵蝕實質收入並削弱消費信心，令政策制定者面對兩難局面。*AI資本開支周期持續支持美國經濟，內地是全球能源轉型投資重要一環*美國方面，由於對進口能源依賴較低，預期將較能抵禦能源衝擊。AI資本開支周期持續支持美國經濟，強化企業資產負債表並推動盈利增長。然而，能源衝擊亦開始反映在整體通脹當中。若能源成本長期維持高位，或影響市場預期及定價。若地緣衝突再度升級，市場或會重新計入聯儲局進一步加息的可能性。在此背景下，聯儲局今年的減息空間將相當有限。亞洲地區高度依賴中東能源，能源進口國面對供應緊張及成本上升，而出口國則受惠於商品價格上行。各市場因衝擊所受的影響及承受能力亦存在顯著差異。同時，AI資本開支激增為區內晶片及科技企業帶來重大機遇，這兩大力量將主導2026年下半年的投資主題。其中韓國及台灣受惠於記憶晶片及半導體需求強勁，在全球AI資本開支中佔據主導地位。Matthew指，亞洲市場的關鍵分野在於如中國內地、台灣及南韓等較富裕的北亞經濟體系，相對較能抵禦衝突帶來的影響，而南亞及東南亞地區，如印度、泰國及菲律賓等，則較為脆弱。中國內地憑藉充裕儲備及多元能源結構，大致免受衝擊。隨著企業將成本逐步轉嫁至消費者，成本推動型通脹或逐步顯現，有助紓緩其通縮壓力。中國內地亦是全球能源轉型投資的重要一環。富達開始察覺到中國硬件企業的估值具吸引力，並在實體AI產業鏈中地位日益重要。受惠於研發投資不斷增加及龐大的人才基礎，創新發展趨勢持續。政府推動科技自主與供應鏈本地化下，當地企業（如工業機械人及半導體製造商）逐步提升市場份額。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。