12/06/2026 10:31

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS指AI主導環球股市，結構性增長與其他領域分化

▷ 近期油價衝擊推高物價，影響消費與投資

▷ DWS上調公用事業股評級，下調醫療保健及房地產 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda指，目前市場對短期通脹壓力及經濟增長感到擔憂。最近的油價衝擊推高物價並打擊消費與投資，預計此趨勢將使宏觀環境繼續充滿挑戰。投資者亦正在重新評估利率風險。環境呈現分化局面：一方面，AI帶來強勁的增長動力；另一方面，通脹與地緣政治則構成負面壓力。而當前艱難的地緣政治局勢將如何演變，仍然極不明朗。*AI相關市場受惠結構性增長，其他領域較依賴宏觀經濟因素*預期環球股市表現將繼續由AI行業主導。隨著算力及基建投資持續增加，將支持部分行業實現高於整體市場的盈利增長。與此同時，地區與行業之間的分化日益加劇，AI相關市場受惠於結構性增長，其他領域則仍較依賴宏觀經濟因素。即使有關過度投資及潛在泡沫的爭論仍未平息，科技板塊的估值水平仍將繼續受到強勁的盈利增長支持。整體而言，預期環球股市環境正面，但結構性主題的影響力可能大於宏觀經濟因素。美國市場方面，預期2027年6月底前標普500指數可達8200點。美國股市繼續由AI投資周期主導，既推動盈利增長，亦影響資本配置。對算力的強勁需求，以及AI變現能力不斷提高，為估值提供支撐，而風險則在於資金可能過度投資，以及市場或會重新評估增長假設。*歐洲股市仍具備板塊機遇，新興市場表現依然分化*歐洲市場方面，預期泛歐斯托克600指數(Stoxx Europe 600)到2027年6月有望上試650點。歐洲股市持續受制於經濟溫和增長、通脹風險升溫及結構性挑戰，令大市動能始終遜於美股。儘管如此，市場仍具備板塊機遇，特別是受惠於能源轉型等結構性主題的板塊以及個別工業股，依然具備投資價值。預期MSCI新興市場指數到2027年6月可達1870點。目前新興市場表現依然分化：部分亞洲國家正受惠於結構性增長，但亦有地區受制於能源依賴及匯率波動。新興市場的相對吸引力仍取決於環球風險偏好及美元走勢。戰術配置上，已將新興市場評級上調至「正面」，主要由於AI帶動的強勁需求加上供應受限，令新興市場半導體企業具備較高定價能力；鑑於半導體在該指數中權重甚高，成為支持此次評級上調的動力。而MSCI日本指數到2027年6月有潛力挑戰2660點。日股目前正受惠於結構性改革及貨幣政策逐步邁向正常化，但對環球資本流動及日圓匯價仍然敏感。行業配置方面，DWS在5月中作出了兩項戰術性調整，首先已下調醫療保健股評級，主因該板塊今年以來的盈利增長令人失望，加上大選臨近令政治風險升溫，在目前由AI主導的市況下較難吸引資金青睞。此外，受累於高按揭利率及疲弱的盈利增長前景，亦已下調房地產板塊評級。與此同時，已將公用事業股評級上調至「正面」，因為AI數據中心龐大的電力需求將為盈利增長提供支持。*金價明年中有望攀升至5400美元，布蘭特油價料跌至82美元*預期金價到2027年6月有望攀升至每盎司5400美元。黃金的基本面主要受貨幣政策、匯率走勢及結構性需求的相互作用所支持。在美國預期採取寬鬆貨幣政策並拖累美元轉弱的背景下，整體環境對無收益資產仍然有利。此外，各國央行持續增持亦為需求提供支撐；單計今年首季估計已吸納約240噸黃金，相應年化需求達約1000噸，與近年水平相若。這種結構性需求具有穩定作用，並增強了金價抵禦短期宏觀經濟波動的韌性。此外，黃金與環球流動性及貨幣供應趨勢仍然密切相關。通脹前景未明、地緣政治風險揮之不去，以及預期金融條件趨向寬鬆，均鞏固了黃金作為潛在對沖工具的角色。整體而言，貨幣寬鬆、結構性需求及美元轉弱三大因素將為金價提供支撐，並允許進一步上行空間。預期布蘭特原油價格到2027年6月將回落至每桶82美元。短期內，油價走勢料將繼續受地緣政治因素左右。DWS的預測假設伊朗衝突將逐步降溫，包括航運路線回復正常，尤其是霍爾木茲海峽於9月底前重開。供求方面，原油市場初期或會出現短缺，但隨著供應逐步增加，將足以彌補甚至扭轉供應缺口。預期新增產能主要來自石油輸出國組織(OPEC)及阿聯酋等個別產油國，而美國亦具備增產空間。估計到2027年中，原油市場每日或出現約200萬至250萬桶的過剩產能，這將對油價構成下行壓力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。