12/06/2026 11:01

【議息前瞻】大都會資管：美國通脹數據不改加息預期，聯儲局須認真對待通脹問題

《環富通基金頻道12日專訊》大都會投資管理環球經濟與市場策略高級董事Tani Fukui探討美國5月通脹數據及聯儲局政策前景。她指，美國通脹數據令人略鬆一口氣，但仍不足以改變市場的加息預期。預計新任聯儲局主席沃什仍將維持較長時間按兵不動。



*5月數據明顯改善，因政府停擺數據收集受干擾*



她稱，5月份數據較4月份明顯改善，主要由於政府停擺期間數據收集受干擾，令4月住房數據的上行趨勢被顯著扭曲。扣除住房支出的服務價格按月增長0.26%，較4月份有所改善，但若聯儲局希望通脹回落至2%，目前水平仍然偏高。商品價格錄得負增長，主要由於油價等因素令消費者暫緩購車所致，但負增長水平預計將趨於穩定，因此難以成為聯儲局的通脹回落依據。



對沃什而言，釋放抗通脹決心的訊號相當重要，否則將打擊債券市場。他毋須明確表明即將加息，但須認真對待通脹問題。(wa)