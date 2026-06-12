12/06/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升41點子報6.8109，創逾40個月新高
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8109，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約470點，上個交易日報6.8150。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8109
|-41.00
|1歐元/人民幣
|7.8576
|+151.00
|100日圓/人民幣
|4.2419
|+34.00
|1港元/人民幣
|0.8693
|-4.90
|1英鎊/人民幣
|9.1053
|+219.00
|1澳元/人民幣
|4.7807
|+251.00
|1紐元/人民幣
|3.9546
|+155.00
|1新加坡/人民幣
|5.2891
|+93.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5399
|+389.00
|1加元/人民幣
|4.8559
|-167.00
|1人民幣/林吉特
|0.5978
|-8.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.6262
|-131.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3967
|-411.00
|1人民幣/韓元
|224.2600
|-1.00