12/06/2026 15:28

【ＡＩ】Kimi全球首張AI原生信用卡開啟預約，消費可兌換算力額度

《經濟通通訊社12日專訊》Kimi智能助手公眾號今日下午發文宣布，全球首張AI原生信用卡Kimi信用卡正式開啟預約，將於7月正式發行。



這是首張將AI服務納入核心權益體系的實體信用卡。據介紹，持卡人的每一筆消費均可轉化為AI算力額度，直接兌換Agent使用額度和高級功能等權益。持卡人也可以優先內測Kimi最新模型，並有資格參加AI行業閉門沙龍的專屬線下活動。



Kimi方面稱，相信AI應當如水、電、網絡一般，成為普惠的生活基礎設施，因此將和銀行、卡組織夥伴一道，探索Token、信用卡積分相互流通的全新金融範式。



稍早《科創板日報》引述消息指，Kimi正與一家大型國有銀行及國際卡組織接洽，三方將聯合推出新型信用卡產品，除支付與信貸傳統功能外，該卡將融合AI算力增值服務。(wn)