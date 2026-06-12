12/06/2026 17:11
【聚焦數據】內地5月社會融資規模增量2.03萬億元，勝預期
《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，初步統計，2026年前五個月社會融資規模增量累計為17.48萬億元（人民幣．下同），比上年同期少1.16萬億元。
按上月公布的前四個月社融規模增量15.45萬億元計算，即4月社會融資規模增2.03萬億元，超過市場預期的1.87萬億元。
前五個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9萬億元，同比少增1.38萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1153億元，同比多增2116億元；委託貸款減少1031億元，同比多減918億元；信託貸款增加57億元，同比少增570億元；未貼現的銀行承兌匯票減少172億元，同比多減1514億元；企業債券淨融資1.67萬億元，同比多7577億元；政府債券淨融資5.67萬億元，同比少6340億元；非金融企業境內股票融資2305億元，同比多799億元。(jq)
按上月公布的前四個月社融規模增量15.45萬億元計算，即4月社會融資規模增2.03萬億元，超過市場預期的1.87萬億元。
前五個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9萬億元，同比少增1.38萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1153億元，同比多增2116億元；委託貸款減少1031億元，同比多減918億元；信託貸款增加57億元，同比少增570億元；未貼現的銀行承兌匯票減少172億元，同比多減1514億元；企業債券淨融資1.67萬億元，同比多7577億元；政府債券淨融資5.67萬億元，同比少6340億元；非金融企業境內股票融資2305億元，同比多799億元。(jq)