12/06/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾40個月高，即期開市升118點子報6.7655

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8109，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約470點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開118點子，報6.7655，上個交易日即期匯率收盤報6.7773。



隔夜美國總統特朗普於最後一刻叫停了美國對伊朗發動新一輪軍事打擊的計劃，並表示與德黑蘭的談判正朝著達成協議的方向發展。市場風險偏好快速回升，美元和美債收益率明顯回落，國際油價也快速調整，美聯儲局加息預期延後，外部環境改善料助力人民幣反彈，不過幅度仍相對有限。



招商銀行金融市場部認為，美聯儲局短期雖然沒有加息的緊迫性，但預計仍會維持偏鷹派立場以待觀察，短期美元指數或仍在98-100.60區間震盪。(jq)