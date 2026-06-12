12/06/2026 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升157點子，兩連升報6.7616，創逾40個月高

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7616，較上個交易日4時30分收盤價升157點子，兩連升，創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7609至6.7682之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升33點子，報6.7606。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8109，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約470點。



市場人士表示，美伊衝突並未進一步升級，市場風險偏好快速改善，美元調整也助力人民幣溫和升值。一中資行交易員稱，「從中間價看，人行還是允許人民幣有節奏地升值，但不能升得太快。」(jq)