12/06/2026 09:23

阿里據報出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市，與美團一較高下

《經濟通通訊社12日專訊》據《彭博》報道，阿里巴巴(09988)據悉出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市，引發一場競購戰；此舉是其更廣泛行動的一部分，目的是從美團(03690)手中奪取更多線上商務市場份額。就在幾個月前，美團宣布以7.17億美元收購叮咚，擊敗了其他競購者。



知情人士透露，阿里巴巴提出的收購價格，較高鑫零售先前的出價高出逾一倍。高鑫零售曾是阿里巴巴的關聯公司，目前由私募股權公司DCP Capital支持，先前曾提出6億美元的收購方案。



報道指，阿里巴巴積極加碼出價，凸顯其決心在中國線上商務三大巨頭之間日益升溫的競爭中勝出。不斷攀升的估值反映出各方對稀缺零售資產的激烈爭奪；阿里巴巴、美團與京東(09618)正加大力道布局本地生活與生鮮零售業務，這些領域仍是少數線上滲透率尚未完全提升的消費市場之一。(sl)