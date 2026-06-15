15/06/2026 17:57

《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

《經濟通通訊社15日專訊》上周五（12日）美股三大指數全線收高，市場聚焦馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)以史上最大規模首次公開招股登陸納斯達克，帶動風險胃納回暖。道指收市升353.51點或0.7%，報51202.26點；標指升37.16點或0.5%，報7431.46點；納指升79.18點或0.31%，報25888.84點。港股方面，恒生指數收市報24842，升124點或0.5%，成交2834億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，歐元區公布4月工業生產，年率料由下滑2.1%改善至升0.4%，經季節調整月率升幅料維持於0.2%；4月貿易收支。今晚8:30pm，美國公布6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由19.6降至13.5。9:15pm，美國公布5月產能利用率，料由76.1%升上76.2%；5月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.3%。10:00pm，美國公布6月NAHB房屋市場指數，料維持於37。明日，日本公布官方指標利率，料由0.75%升上1%。(wa)