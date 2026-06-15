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15/06/2026 17:05
美元兌瑞郎報0.7934，瑞士5月CPI按月跌0.4%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.583
|99.747
|-0.164
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.12/16
|160.08/12
|160.20/24
|歐元/美元
|1.1599/03
|1.1606/10
|1.1567/71
|英鎊/美元
|1.3421/25
|1.3430/34
|1.3404/08
|美元/瑞郎
|0.7932/36
|0.7930/34
|0.7968/72
|美元/加元
|1.3973/77
|1.3974/78
|1.3988/92
|澳元/美元
|0.7069/73
|0.7070/74
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5843/47
|0.5845/49
|0.5832/36
|美元/人民幣
|6.7589/93
|6.7587/91
|6.7672/76
|美元/港元
|7.8353/57
|7.8354/58
|7.8355/59
*上述報價只供參考用