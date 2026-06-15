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15/06/2026 09:05
美匯指數報99.506，美國6月密歇根大學消費者信心指數初值升至48.9
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.506
|99.747
|-0.241
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.10/14
|159.91/95
|160.20/24
|歐元/美元
|1.1596/00
|1.1605/09
|1.1567/71
|英鎊/美元
|1.3441/45
|1.3451/55
|1.3404/08
|美元/瑞郎
|0.7945/49
|0.7935/39
|0.7968/72
|美元/加元
|1.3971/75
|1.3960/64
|1.3988/92
|澳元/美元
|0.7065/69
|0.7075/79
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5842/46
|0.5854/58
|0.5832/36
|美元/人民幣
|6.7689/93
|6.7684/88
|6.7672/76
|美元/港元
|7.8351/55
|7.8347/51
|7.8355/59
上述報價只供參考用