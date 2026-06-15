15/06/2026 08:05

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▷ 美股期指上漲，標普500及納斯達克100期指分別升0.8%與1.3%

▷ SpaceX上市首日股價升19.2%，同業航天股普遍下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》美國和伊朗均表示，雙方延長臨時停火以重開霍爾木茲海峽，並圍繞伊朗核計劃展開60天的談判。消息傳出後，美股期指上漲。標普500指數指數期貨漲0.8%，納斯達克100指數期貨漲1.3%。美國總統特朗普稱，霍爾木茲海峽將於周五（19日）協議簽署時重新開放。恢復該水道的能源運輸將緩解油價上漲壓力，目前高通脹已抑制了全球經濟增長前景。上周五（12日），美股三大指數全線收高，市場聚焦馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)以史上最大規模首次公開招股登陸納斯達克，帶動風險胃納回暖。道指盤中一度升最多560點，收市升353.51點，或0.7%，報51202.26點；標指升37.16點，或0.5%，報7431.46點；納指升79.18點，或0.31%，報25888.84點。全周累計，三大指數均錄輕微升幅，道指及標指累升0.6%，納指累漲0.7%。*SpaceX股價收市升19.2%*SpaceX正式上市，開市報150美元，較招股價高逾11%，盤中一度升逾30%至176.52美元，股價收市升19.2%。不過，SpaceX強勢登場亦對同板塊形成明顯抽資效應，Rocket Lab(US.RKLB)跌10.8%，Redwire(US.RDW)跌11.5%，AST SpaceMobile(US.ASTS)跌15.5%，Intuitive Machines(US.LUNR)跌13.1%，Virgin Galactic(US.SPCE)瀉31.8%。國際油價顯著承壓。紐約期油跌3.7%，報每桶84.38美元；布蘭特期油則跌3.8%，報每桶86.92美元。國際金價展現強勁升勢。現貨金升至4218美元關口，升幅約0.1%。紐約期金報每盎司4242美元，急升3.1%。美匯指數報99.735，微升0.06%。美元兌日圓匯率反彈至160.21，升0.2%。歐元兌美元溫和回落，報1.1575美元，下跌0.03%。(jf)