15/06/2026 10:21

【中東戰火】美伊停火諒解備忘錄六大看點

《經濟通通訊社15日專訊》綜合外電報道，以下為美伊停火諒解備忘錄六大看點：



＊1、執行框架與時間軸＊



分階段推行：第一階段專注結束衝突與恢復穩定，第二階段於60天內展開核問題與制裁正式談判。



雙方預計於周五（19日）在瑞士舉行正式簽字儀式。



＊2、軍事與戰線停火＊



多線延長停火：美伊同意立即停止軍事行動，並將停火期延長 60 天。



停火範圍包攬黎巴嫩等所有交戰前線。



以色列撤軍要求：伊朗要求以色列軍隊必須全面撤出黎巴嫩南部。



＊3、主權與安全承諾＊



放棄武力威脅：美國承諾未來不主動發動戰爭，亦不以武力威脅伊朗。



互不干涉內政：雙方同意互相尊重彼此主權，承諾互不干涉內政。



美軍重新部署：美國同意從伊朗周邊地區逐步撤離軍隊。



＊4、航運與海上通道＊



解除海上封鎖：美方同意解除對相關海域的軍事封鎖。



重開關鍵海峽：霍爾木茲海峽立即重新開放，全面恢復正常航運交通。



永久免費通行：確保霍爾木茲海峽不再受限，且全面免收通行費。



＊5、經濟與資產解凍＊



撤銷石油制裁：美國承諾逐步取消對伊朗的石油出口及各項經濟制裁。



釋放百億資產：美方同意在 60 天談判期內，分步驟解凍伊朗總值 240 億美元的海外資產。



＊6、核問題初步方案＊



重申無核立場：伊朗官方重申永久不尋求、不取得核武器。



境內稀釋濃縮鈾：現有高豐度濃縮鈾不運往國外，改在聯合國核查人員監督下於伊朗境內直接進行降濃稀釋。

