15/06/2026 10:21
【中東戰火】美伊停火諒解備忘錄六大看點
《經濟通通訊社15日專訊》綜合外電報道，以下為美伊停火諒解備忘錄六大看點：
＊1、執行框架與時間軸＊
分階段推行：第一階段專注結束衝突與恢復穩定，第二階段於60天內展開核問題與制裁正式談判。
雙方預計於周五（19日）在瑞士舉行正式簽字儀式。
＊2、軍事與戰線停火＊
多線延長停火：美伊同意立即停止軍事行動，並將停火期延長 60 天。
停火範圍包攬黎巴嫩等所有交戰前線。
以色列撤軍要求：伊朗要求以色列軍隊必須全面撤出黎巴嫩南部。
＊3、主權與安全承諾＊
放棄武力威脅：美國承諾未來不主動發動戰爭，亦不以武力威脅伊朗。
互不干涉內政：雙方同意互相尊重彼此主權，承諾互不干涉內政。
美軍重新部署：美國同意從伊朗周邊地區逐步撤離軍隊。
＊4、航運與海上通道＊
解除海上封鎖：美方同意解除對相關海域的軍事封鎖。
重開關鍵海峽：霍爾木茲海峽立即重新開放，全面恢復正常航運交通。
永久免費通行：確保霍爾木茲海峽不再受限，且全面免收通行費。
＊5、經濟與資產解凍＊
撤銷石油制裁：美國承諾逐步取消對伊朗的石油出口及各項經濟制裁。
釋放百億資產：美方同意在 60 天談判期內，分步驟解凍伊朗總值 240 億美元的海外資產。
＊6、核問題初步方案＊
重申無核立場：伊朗官方重申永久不尋求、不取得核武器。
境內稀釋濃縮鈾：現有高豐度濃縮鈾不運往國外，改在聯合國核查人員監督下於伊朗境內直接進行降濃稀釋。
＊1、執行框架與時間軸＊
分階段推行：第一階段專注結束衝突與恢復穩定，第二階段於60天內展開核問題與制裁正式談判。
雙方預計於周五（19日）在瑞士舉行正式簽字儀式。
＊2、軍事與戰線停火＊
多線延長停火：美伊同意立即停止軍事行動，並將停火期延長 60 天。
停火範圍包攬黎巴嫩等所有交戰前線。
以色列撤軍要求：伊朗要求以色列軍隊必須全面撤出黎巴嫩南部。
＊3、主權與安全承諾＊
放棄武力威脅：美國承諾未來不主動發動戰爭，亦不以武力威脅伊朗。
互不干涉內政：雙方同意互相尊重彼此主權，承諾互不干涉內政。
美軍重新部署：美國同意從伊朗周邊地區逐步撤離軍隊。
＊4、航運與海上通道＊
解除海上封鎖：美方同意解除對相關海域的軍事封鎖。
重開關鍵海峽：霍爾木茲海峽立即重新開放，全面恢復正常航運交通。
永久免費通行：確保霍爾木茲海峽不再受限，且全面免收通行費。
＊5、經濟與資產解凍＊
撤銷石油制裁：美國承諾逐步取消對伊朗的石油出口及各項經濟制裁。
釋放百億資產：美方同意在 60 天談判期內，分步驟解凍伊朗總值 240 億美元的海外資產。
＊6、核問題初步方案＊
重申無核立場：伊朗官方重申永久不尋求、不取得核武器。
境內稀釋濃縮鈾：現有高豐度濃縮鈾不運往國外，改在聯合國核查人員監督下於伊朗境內直接進行降濃稀釋。