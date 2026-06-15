15/06/2026 13:00

【外圍經濟】密歇根6月消費者信心指數初值48.9勝預期

《經濟通通訊社15日專訊》美國消費者信心在6月初意外反彈，密歇根大學發布的6月消費者信心指數初值錄得48.9，高於市場預期的46，亦優於5月終值44.8。這是信心指數連續第三個月下滑後的首次回升，顯示消費者對經濟展望略微轉緩。



期內，消費者現況指數初值為48.4，超越預期46.2；消費者預期指數初值為49.3，顯著高於預期44.3 。兩項分指數的改善反映消費者對當前經濟狀況的評估有所回暖，同時對未來幾個月的經濟展望亦較5月更為樂觀。



儘管信心指數回升，消費者對通脹的擔憂仍未消散。一年通脹預期初值為4.6%，較5月終值4.8%略降；五年通脹預期初值為3.4%，低於5月終值3.9%。(kk)