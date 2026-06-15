15/06/2026 10:08

《宏觀脈動－吳永強》再戰160，日圓等東風

《宏觀脈動》日本政府在4月底至5月初動用11.73萬億日圓干預匯市後，日圓在短短1個月已再次走弱，上周五（12日）美元兌日圓報160.21元，逼近4月底干預時的高位160.72。美國聯儲局及日本央行恰好同在本周進行議息，或能為日圓帶來扭轉弱勢的機會。



截至上周五，日圓兌美元今年已貶值超過2%，在G10貨幣中排行尾二。日圓持續走弱的原因眾多，包括高市政府的寬鬆財政政策引發債務擔憂、長年低息環境帶來活躍的套息交易、負實際利率、美伊戰事造成的能源衝擊及避險情緒令美元走強等等。故此，單靠動用外匯儲備出錢干預日圓匯價，只能夠買時間，未足以扭轉日圓弱勢。



雖然日本近月的CPI增幅溫和，但當中涉及政府對能源的補貼及去年同期高基數等因素，同時期PPI則反映通脹壓力持續，4月及5月的PPI分別按年增長5.3%及6.3%，增速創3年高，之後或有機會傳導至下游消費層面。通脹壓力續增和實際人均工資連升4個月，支持日央行進一步推行利率正常化，日本在明天（16日）的議息會議中，加息25點子已幾近毫無懸念，利率期貨市場也接近完全定價。然而，單靠加息一口，無助改善日圓走勢，更重要的是日央行能夠釋出加快利率正常化的訊號。日央行行長植田和男因病入院未能參與會議，市場擔心日央行因而未能向市場清晰傳遞往後加息路徑，但相信代班主持會後記者會的副行長內田真一在日圓疲弱的大環境下，理應會避免釋出任何鴿派訊號。



除日央行外，聯儲局的利率取態，對日圓匯價也有舉足輕重的作用。美國就業市場穩健及通脹風險增加，令年內降息預期已轉為加息。不過，美國加息與否仍存在不確定性，投資者正密切關注新任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)在「首秀」時表達的政策取態，預期他未必會提出清晰的政策立場，但只要未有鷹派傾向，相信有助降低美國加息預期，令美日息差收窄的憧憬加大。



若然最終出現「日鷹，美中立」的利率政策局面，料已能穩住日圓中長期匯價走勢。同時，美伊和談有突破性進展，據報雙方已達成和平協議，並會在本周五（19日）正式簽署，油價亦見下跌，對屬於能源進口國的日本之經濟負面影響將會有所緩解，在經濟環境進一步穩健的情況下，有助支持日央行繼續加息。



在日央行維持鷹派、聯儲局未轉鷹和油價下跌的三重因素下，日本政府若能借勢出手干預，效果將會較4月底時更佳。事實上，在2024年，日本政府也曾兩度出手干預匯市，首次同樣未竟全功，第二次出手後，配合日央行加息，和恰巧美國就業市場轉弱令聯儲局再啟減息，成功扭轉日圓弱勢。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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