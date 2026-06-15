15/06/2026 16:30

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▷ 國際油價亞洲時段跌逾4%，金價升逾2%

▷ 三桶油除中石化外跌，金礦股及黃金ETF升 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》美伊達成停火協議，市場憧憬隨著美伊和解，霍爾木茲海峽重開，中東石油供應將恢復正常，國際油價今日於亞洲時段延續上周五（12日）跌勢，再跌近半成，「三桶油」除中石化(00386)外皆逆市下挫。另外，油價回落緩解了市場對通脹與更高利率的擔憂，國際金價展現強勁升勢，今日於亞洲時段再升逾2%，金礦股全線急升，黃金ETF亦造好。油股及金股應如何部署？*美伊周五簽備忘錄霍峽可望重開，惟庫存緊張油價或需數月才復常*美國正式與伊朗就和平框架取得共識，斡旋國巴基斯坦宣布美伊雙方將於本周五（19日）在瑞士日內瓦簽訂一份諒解備忘錄。美國總統特朗普稱，霍爾木茲海峽將於周五協議簽署時重新開放。伊朗副外長加里巴巴迪指伊方在核實美方解除封鎖和解凍資產等行動過後，將會與美國啟動為期60日的談判。隨後英國、法國、德國和意大利發表聯合聲明，將準備解除對伊朗制裁。中東和平前景推動油價繼續回落，布蘭特期油今日於亞洲時段跌逾4%至約83美元，紐約期油則跌逾5%至約80美元。值得一提，過去15周，美國和世界各國被迫動用儲油槽、鹽穴和戰備儲油，以彌補因海峽遭封鎖而斷供的數百萬桶石油。如今，庫存已瀕臨警戒水平，能源界高層警告，若無更多石油注入市場，價格勢必大漲，才能抑制這波搶購的浪潮。全球有20%的石油經由霍爾木茲海峽運送，即使美伊協議停戰落實，油市可能仍需數月才能恢復正常。其中美國3月底以來已從戰備儲油(SPR)釋出約6600萬桶石油。特朗普政府已授權釋出1.72億桶；若照目前速度持續動用儲油，這批額度可能在9月初用罄。若這次釋出的石油全數用完，庫存將降至2.43億桶，落到歷史低點。商業庫存同樣吃緊，在儲油樞紐奧克拉荷馬州庫欣，庫存已降至2100萬桶，最近一周約減少100萬桶。*高盛下調明年布油預測至80美元，維持今年第四季見90美元*高盛近日將明年布蘭特期油平均價格預測下調至每桶80美元，因供應增長強勁以及需求持續疲軟，但同時警告，在不同的地緣政治情景下，油價可能會出現劇烈波動。高盛稱，美國、巴西、委內瑞拉及阿聯酋的產量不斷增長，同時結構性需求亦在變化，特別是在中國。假設隨著中國加速向替代能源轉型，略高於10%的需求跌幅將會持續下去。高盛繼續預計布蘭特原油在今年第四季的平均價格為每桶90美元，而霍爾木茲海峽更長時間中斷帶來的影響，至今已被低於預期的供應短缺所抵銷，預計第二季的全球供應缺口較為有限，估計為每日500萬至600萬桶。高盛目前假設海灣產油國的石油出口將在8月底恢復正常，鑑於目前油輪改道的情況，霍爾木茲海峽的流通量可能會恢復到戰前水平的70%。如果出口中斷持續更長時間，布蘭特原油均價到今年底可能略高於每桶110美元。另一方面，若供應更快恢復正常，加上需求疲軟，可能會令價格在今年底降至70美元，在明年降至60美元。*通脹壓力淡化美加息預期降溫金價彈逾2%，分析師：和平協議未簽不能作實*另方面，美伊雙方達成和平協議推低油價的同時，亦緩解市場對通脹與更高利率的擔憂。今早亞洲時段紐約期金升逾2%至4350美元，現貨金亦重上4300美元水平，美元則跌至10日低點。由於黃金以美元計價，美元轉弱使黃金對其他貨幣持有者來說更便宜，成為推升金價的因素之一。而金價自2月底中東戰事爆發以來已跌約20%，主要受到油價飆升推高通脹疑慮，進而升高利率將維持高位更久的預期影響。雖然黃金傳統上被視為抗通脹資產，但在高利率環境下，持有不孳息黃金的機會成本增加，反而削弱其吸引力。KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，油價下跌與美元走軟，源於地緣政治風險下降，以及市場預期霍爾木茲海峽將重新開放，這些因素有助於平息通脹預期，也為貴金屬帶來近幾周最有利的順風，不過金價漲勢能否延續，仍取決於和平協議能維持多久。eToro亞太區首席分析師Josh Gilbert也警告，這項協議實際上要到6月19日才會正式簽署，目前細節仍有限，而這場衝突過去已多次證明，市場消息可能瞬間逆轉。根據CME FedWatch工具，在和平協議消息傳出後，市場對美國12月加息的預期已降至47%，低於上周的69%。分析人士認為，若能源價格持續回落，將有助減輕通脹壓力，也可能讓市場重新評估聯儲局後續利率路徑。華僑銀行在報告中指，貨幣貶值疑慮、財政風險，以及持續的地緣政治碎片化，仍支撐黃金長期需求；若能源帶動的通脹壓力進一步緩和，相關題材可能重新獲得市場關注。*黃德几：油價難再暴跌中海油近22.5元可吼，金價已反映利好因素只可炒波幅*盈立證券研究部執行董事黃德几認為，油股可以吼位買，因若看較長線些，特朗普之所以急於在現階段傾妥停火協議，因美聯儲局本周三（17日）舉行議息會議，亦是沃什第一次以主席身份主持會議，沃什如何展示貨幣政策立場將成未來聯儲局政策走向關鍵，而今次美聯儲局官員對通脹預期比之前3個月升溫，因此段時間從CPI及PPI可見美國通脹壓力明顯。特朗普如要為中期選舉增加政治籌碼，為降息鋪路，自己起碼要做些事，所以他此段時間勸和促談等都是其一貫伎倆，大家也見識過其一邊傾停火，一邊擦槍走火。而油價回落那麼多主要因預期霍爾木茲海峽於周五重開，但到時未知是否真的會開通，另有分析指單是填補全球石油庫存的缺口起碼要一年，因之前各國都已用盡儲備。黃德几續指，布蘭特油價雖由120美元回至83美元，但比戰前的60多、70美元仍高很多，而美伊即使延長停火，談判仍「有排傾」，伊朗亦不會輕易完全就範，相信油價仍有波動性。油股雖對油價消息很敏感，但行業基本面及需求仍存，油價不會暴跌，當然現時油股定會借勢回吐，但技術上中海油(00883)即使再跌，250天線22.3元必可守住，甚至回到22.5元已見第一道防線。至於中石化，油價回順對其下游業務有幫助，但若進一步反彈，250天線約4.52元會遇首個阻力。中石油(00857)則已失守100天線並連續第三日企於其下，料暫於10元水平爭持。另方面，黃德几指，之前利好金價的因素包括地緣政治風險、央行增持及投資需求於過去升勢中已完全反映，大家都理解歐洲央行加了息，美國即使年底不加息，看不到有減息空間，現也不再是一打仗金價就升，原因黃金也是商品及投資工具，最影響金價表現是利率走向，所以現時預期聯儲局年底加息機會有所緩減，有利金價短期反彈，但畢竟過去一段時間黃金ETF資金有流走，只是當金價失守250天線後在超賣情況下有所反彈，短期可能彈至20天線就行人止步。金礦股也只宜短線炒作停火，雖然之前跌到很低殘，但彈了兩日後，短線應已完成反彈；黃金ETF則宜候低吸納，金價若再回至250天線也可短線操作一下，但始終長線持有黃金有成本，因其無息收，其升勢亦已過去，只可炒下波幅。中海油今日跌2.89%收報24.2元，中石油跌3.48%報9.99元，中石化升3.55%報4.37元。金礦股則普遍急升，紫金礦業(02899)升6.88%報33.56元，招金礦業(01818)升6.79%報21.4元，紫金黃金國際(02259)升15.06%報121.5元，山東黃金(01787)升6.26%報23.08元，赤峰黃金(06693)升5.06%報29.08元，靈寶黃金(一百)(03330)升3.71%報15.95元，中國黃金國際(02099)升6.72%報160.4元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升2.91%報3109元，價值黃金ETF(03081)升3.19%報20.4元，恒生黃金ETF(03170)升3.02%報13.65元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉