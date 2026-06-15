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+124.57
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15/06/2026 15:09
英鎊兌美元報1.3441，英國6月房價指數按月轉跌0.6%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.512
|99.747
|-0.235
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|160.12/16
|160.07/11
|160.20/24
|歐元/美元
|1.1604/08
|1.1609/13
|1.1567/71
|英鎊/美元
|1.3439/43
|1.3446/50
|1.3404/08
|美元/瑞郎
|0.7936/40
|0.7934/38
|0.7968/72
|美元/加元
|1.3972/76
|1.3967/71
|1.3988/92
|澳元/美元
|0.7072/76
|0.7076/80
|0.7044/48
|紐元/美元
|0.5847/51
|0.5852/56
|0.5832/36
|美元/人民幣
|6.7591/95
|6.7590/94
|6.7672/76
|美元/港元
|7.8356/60
|7.8358/62
|7.8355/59
上述報價只供參考用