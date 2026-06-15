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▷ 規劃提出深化股票、債券、資產管理等市場聯動發展

▷ 文件建議構建大宗商品交易生態圈及高增值供應鏈服務中心 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》港府就香港五年規劃展開公眾諮詢，諮詢期由今日起至8月14日結束，為期兩個月。香港首個五年規劃諮詢文件，就推動國際金融中心高質量發展提出初步前瞻性政策方向，包括深化股票、債券、資產管理及財富管理、保險及風險管理市場聯動發展，鞏固香港作為全球離岸人民幣中心的地位。*推展「金融+」賦能各業，構建大宗商品交易生態圈*文件又提出，深度推展「金融+」賦能金融科技、綠色金融、貿易融資等行業，貢獻國家「加快建設金融強國」的戰略目標。文件亦提到構建大宗商品交易生態圈，加強與內地資本市場互聯互通，擴大跨境投融資渠道，便利國家企業「走出去」及海外資本「引進來」。*構建高增值供應鏈服務中心，推進香港航運業升級轉型*在提升國際貿易中心地位方面，文件提出提升香港作為內地企業首選出海平台功能；構建高增值供應鏈服務中心，強化香港作為國際商貿平台及專業服務樞紐角色；積極推進《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》， 以進一步開放服務貿易為重點，助力國家高水平對外開放。文件提出，推進香港航運業從數字化、智能化、綠色化升級轉型，鞏固香港作為國際航運中心及船舶註冊地的優勢；推動發展高增值海運服務。文件又提出要鞏固提升香港國際航空樞紐，積極開拓中東、中亞、非洲及南美等具潛力市場。*李家超:編制首個五年規劃具重大意義*行政長官李家超在社交媒體表示，香港編制首個五年規劃是歷史性的一步，有重大意義，包括鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等優勢地位，加強建設國際航空樞紐，打造國際高端人才集聚高地，以及加快建設北部都會區等。他稱，香港首個五年規劃，讓香港可以抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，涵蓋人才需求、資金流動、產業發展、就業機會和個人發展空間，亦有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於「一國兩制」的成功實踐，讓香港發揮內聯外通的橋樑作用，推動高質量發展。李家超表示，政府希望聽取大家的意見，廣聽民心、廣納民情，全力為香港編制好屬於廣大市民的五年規劃。在諮詢期內，政府會舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民的意見。(bi)