15/06/2026 16:51

【ＡＩ】友邦李源祥:正提升企業能力及加強管治，運用AI改善客戶體驗

《經濟通通訊社15日專訊》友邦(01299)首席執行官兼總裁李源祥在保監局人工智能促進計劃研討會上表示，友邦正在把人工智能融入各項業務，配合更完善的內部能力與管治，致力為整體發展作出貢獻，又指人工智能已經在改變保險業，改變其客戶服務、風險評估、代理支援，以至營運方式。



他指出，問題不在於會否運用人工智能，而是在於如何運用人工智能，以提升覆蓋、加強信任，並為客戶及社會帶來更佳成果。他稱，香港擁有成熟的保險市場、穩健的監管標準、世界級的人才，以及充滿活力的創科生態圈。憑藉這些優勢，香港不僅有機會參與人工智能的發展，更能推動保險業負責任地採用人工智能。



李源祥指，友邦保險正在提升企業整體能力和加強管治，並運用人工智能改善客戶體驗、支持分銷、提升生產力，以及加強決策。(bi)